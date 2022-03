Covid, terapie intensive in calo, nel Cremonese 62 positivi

CREMONA - A fronte di 22.751 tamponi sono 2.544 i nuovi positivi in Regione, 62 casi nella provincia di Cremona. Diminuiscono le terapie intensive, 5 in meno rispetto a ieri, ma aumentano ancora i ricoveri in reparti ordinari (904 in totale, 30 in più rispetto a ieri). Il tasso di positività scende al 11,1%, a fronte di un significativo calo dei tamponi (ieri ne sono stati eseguiti più del doppio rispetto a oggi). I decessi sono 15, nessuno nella provincia di Cremona.

I nuovi casi per provincia: