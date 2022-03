Covid: in Lombardia 9.206 nuovi positivi, 285 a Cremona

CREMONA - A fronte di 75.693 tamponi effettuati sono 9.206 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia - 285 a Cremona -, con un tasso di positività del 12,1%, in leggero aumento rispetto a ieri (11,8%). Aumentano di due i ricoveri in terapia intensiva che sono oggi 47, mentre quelli nei reparti ordinari sono 940, in aumento di sei. Quindici i decessi per un totale di 39.107 dall’inizio della pandemia.

ALUNNI IN QUARANTENA RADDOPPIATI.

È in aumento il trend dei contagi da Covid nelle scuole lombarde, con il numero degli studenti coinvolti nelle quarantene quasi raddoppiato rispetto solo ad una settimana fa. È quanto emerge da un report realizzato dalla direzione generale Welfare di Regione Lombardia. Nella settimana tra il 14 e il 20 marzo, infatti, le classi in quarantena erano 490, per un totale di 8.234 alunni e 15 operatori scolastici. Un aumento sensibile rispetto alla settimana precedente, quando dovettero rimanere in isolamento ben 330 classi, per un totale di 4.869 alunni