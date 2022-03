PIANENGO - Sono entrati stanotte dalla stessa finestra che i ladri avevano cercato di sfondare dieci giorni fa senza riuscirci e poi dandosi alla fuga: testimoni avevano visto un uomo allontanarsi nei campi. Stavolta il furto di pc e tablet alla scuola primaria, una trentina in tutto, è andato a segno. L'allarme non è scattato. In corso il sopralluogo del sindaco Roberto Barbaglio. Caccia all'uomo da parte dei carabinieri.