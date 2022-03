Paullese, 4 motociclisti urtati da un'auto in sorpasso

SPINO D'ADDA - Un 36enne Cremonese, al volante di una Mercedes, stanotte poco prima delle 24, mentre era in fase di sorpasso, ha urtato due coppie di motociclisti in sella a Harley-Davidson. Ferito in maniera grave uno dei quattro, un 55enne di Nova Milanese, trasferito in eliambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia. La 45enne che era con lui è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Crema. Ferite lievi per l'altra coppia di centauri, un 46enne è una 43enne di Desio, trasportati anch'essi in ospedale per accertamenti. Le rilievi sono occupati i carabinieri del radiomobile coadiuvati dai colleghi della stazione di Camisano sul posto anche i vigili del fuoco di Crema. L' incidente stradale è avvenuto sulla Paullese nel tratto tra la fine del raddoppio e il ponte sul fiume Adda.