Renato Pozzetto a pranzo

CASTELVERDE - Una piacevole visita alla Trattoria Bar Lupi di Costa Sant’Abramo. Renato Pozzetto, autentica leggenda della comicità italiana, ha fatto capolino ieri a pranzo per fare visita a un vecchio amico cremonese. Giuseppe Franzosi, titolare del locale, infatti, racconta che il grande comico milanese è passato in trattoria ben più di una volta negli anni.

«Veniva per una ragione curiosa — racconta Franzosi —: si faceva immatricolare le auto che usava nella Mille Miglia da Giuseppe Gaboardi a Costa Sant’Abramo. Poi si fermava a mangiare qui ed è diventato un habitué». Questa volta l’attore 82enne non è venuto con un’auto d’epoca, ma soltanto per «mangiare dei buoni marubini e farsi quattro risate», come afferma il ristoratore. «Erano un paio d’anni che non si presentava a causa del Covid. Ma appena c’è stata l’occasione ha chiamato per prenotare un pranzo qui da noi». Renato ha portato con sé sette colleghi dei suoi «dietro le quinte». Al ristorante gremito è stata una tempesta di «Tac», le sue battute distintive che tutti gli italiani hanno nel cuore. Franzosi lo descrive così: «Una persona fantastica, nonostante la celebrità si è messo per 20 minuti a scattare foto e firmare autografi».