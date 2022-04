Ucraina, missione compiuta: consegnati gli aiuti raccolti da don Camporese

CASTELVETRO PIACENTINO - Rientreranno all’alba di domani, scossi ed emozionati. Don Massimiliano Camporese, Mario Mancuso e Magda Wakula hanno consegnato i generi di prima necessità donati dai fedeli della Bassa Piacentina ma anche da tanti cremonesi: il furgone stipato partito mercoledì sera da Croce Santo Spirito è arrivato a Medika, in Polonia, dopo oltre 15 ore di viaggio. Stanchi ma soddisfatti, il sacerdote e i due membri del consiglio pastorale hanno raggiunto quindi il centro di accoglienza al confine con l’Ucraina, che ospita centinaia di profughi in fuga dalla guerra. Il don fa sapere che tutto è andato per il meglio e che il materiale, richiesto espressamente dal centro polacco, servirà per aiutare grandi e piccini.

La consegna dei pacchi al centro di accoglienza di Medika al confine con l’Ucraina