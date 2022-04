Covid, 297 contagi in provincia, un morto

CREMONA - In provincia sono 297 i nuovi contagi odierni, per un totale di contagi in Lombardia di 8.681 riscontrati a fronte di 63.503 tamponi effettuati. Il tasso di positività è cresciuto rispetto a ieri di quasi 1 punto percentuale (da 12,8% a 13,6% di oggi). Sono ancora in aumento i ricoveri sul fronte regionale: 2 posti in più occupati in terapia intensiva e 13 nuovi ricoveri in reparti ordinari. I decessi nella regione sono 35, uno nella provincia di Cremona.

I nuovi casi per provincia: