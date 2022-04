Covid, 304 casi in provincia, un morto

CREMONA - Con 65.169 tamponi effettuati è di 8.540 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, 304 nella provincia di Cremona. In tasso di positività è in calo al 13,1% (ieri era al 13,6%). Il numero dei ricoverati è diminuito nelle terapie intensive (-3, 39) ma aumentato nei reparti (+7, 1.108). Sono 17 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 39.440, uno in provincia di Cremona.



I nuovi casi per provincia

Milano: 2.768 casi

Bergamo: 533

Brescia: 1.038

Como: 509

Cremona: 304

Lecco: 361

Lodi: 137

Mantova: 432

Monza e Brianza: 764

Pavia: 460

Sondrio: 144

Varese: 862



(ANSA)