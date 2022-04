Asini, la transumanza per la gioia dei bimbi

GUSSOLA - Ieri dalla 14 e 15 gli asinelli del Centro Natura Amica hanno fatto la loro comparsa in via Fiume per attraversare l’argine maestro e scendere poi in golena diretti verso la Cascina Valloni, insieme ai loro conduttori e a un buon numero di persone, che tutte insieme hanno dato vita alla tradizionale «Transumanza di Primavera». Ad accompagnare gli asinelli, che si trovavano nel loro ricovero invernale dallo scorso 30 ottobre, c’erano anche alcuni bambini.



Una scena bucolica, caratterizzata da un’atmosfera di grande tranquillità anche nel ritmo della passeggiata, sferzata dalle forti raffiche di vento di ieri ma sotto un bel sole. Quella stessa tranquillità che rende i quadrupedi perfetti per una attività di mediazione, al fine di sperimentare nuove modalità di prevenzione e promozione della salute, mediante un complesso di tecniche di rieducazione che mirano a ottenere il superamento di un danno sensoriale, motorio, cognitivo, affettivo e comportamentale. L’onoterapia è infatti un processo di riabilitazione, rivolto in particolare alle persone con disabilità, che consente di relazionarsi con l’animale in un ambiente gradevole, ricco di stimoli, a contatto con la natura e il verde. Attraverso il contatto tra utente ed equino, si instaura un importante canale di contatto corporeo mediante il quale si acquisisce controllo e fiducia di sé. Ieri, all’arrivo, c’è stato un po’ di relax nel salotto verde del Centro Natura Amica, realtà specializzata anche in onodidattica e in trekking someggiato.



L’associazione è nata nel maggio 2009 per dar vita ad un progetto attivato dall’Asl di Brescia, dal Comune di Gussola, dall’Associazione NoiconVoi di Gussola, dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche di Brescia e da Cassa Padana BCC. Oltre a sviluppare le attività di mediazione con l’asino, il Centro Natura Amica da 13 anni ormai crea percorsi di valorizzazione delle risorse del territorio golenale del Po, realizzando programmi di educazione ambientale e processi partecipativi con scuole, fondazioni, cooperative ed altre realtà locali pubbliche e private.