Covid, in provincia 4 vittime e 365 contagiati

CREMONA - Sono 11.669 i nuovi positivi il Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 90.620 tamponi effettuati, 365 in provincia di Cremona. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto a ieri (11,4%). Stabili i ricoverati in terapia intensiva, 43 (+1), così come quelli nei reparti ordinari che sono 1.105 (+1).

Le vittime sono state 26 - 4 i decessi registrati a Cremona - per un totale dall’inizio della pandemia di 39.500.

«LA VARIANTE XF DA MONITORARE MA NON PREOCCUPA».

L’isolamento, avvenuto oggi per la prima volta in Italia, della variante Xf del virus Sars-CoV-2, "è l’indicazione dell’importanza del monitoraggio molecolare per prontamente individuare l’insorgere di varianti o, nel caso specifico, di ricombinanti. Mostra l’importanza di investire in questo ambito ed è un fenomeno a cui prestare attenzione, ma non vi sono elementi di preoccupazione». Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

MAGRINI: GLI ANTIVIRALI SARANNO DISPONIBILI NELLE FARMACIE.

«Ringrazio Federfarma per la disponibilità alla distribuzione degli antivirali contro il Covid. Questi farmaci saranno quindi in distribuzione per conto terzi in tutte le regioni». Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini. Le pillole anticovid (antivirali), secondo il meccanismo della distribuzione per conto terzi, verranno cioè acquistate dalle Aziende sanitarie locali che le renderanno disponibili nelle farmacie, e il cittadino potrà ritirare l’antivirale direttamente in farmacia su prescrizione del medico di base.