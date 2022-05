Ucraina: Barilla dona 1 milione di euro a Ong internazionali

CREMONA - Barilla arriverà presto al traguardo di 1 milione di euro donato a organizzazioni internazionali per il sostegno ai rifugiati e alla popolazione civile ucraina colpita dal conflitto. Le donazioni andranno a realtà come Unhcr, Croce Rossa italiana ed internazionale, Unicef, Save the Children, Caritas e Protezione civile italiana. A questo si aggiungono le donazioni di prodotto per cui Barilla è arrivata a donare quasi 170 tonnellate, pari a circa 20 mila colli, tra pasta e prodotti da forno, grazie ai principali corridoi umanitari. (ANSA)