A Sergnano tifoso grigiorosso fa festa, ma gli rubano la bandiera

SERGNANO - «Il mio fidanzato è tifoso della Cremonese: venerdì sera, dopo la vittoria che ha sancito la promozione in A, abbiamo deciso di celebrare questa storica risalita dopo 26 anni, esponendo alla finestra di casa la bandiera grigiorossa e la maglia ufficiale del centrocampista Fagioli: è durata un giorno e poco più. Stamane (ieri, Ndr) lo stendardo era sparito, portato via da chissà chi». A raccontare del furto subito è Silvana Ambrogi. Vive in centro al paese. La finestra in questione si affaccia su un cortile interno, ma è visibile anche dalla strada e dal vicino locale pubblico. Un bersaglio non difficile, dunque, ma certo per arrivare ad agguantare il vessillo bisognava comunque intrufolarsi in una proprietà privata e soprattutto raggiungere la finestra al primo piano.

«Non è ovviamente a un’altezza impossibile – prosegue Ambrogi –: ma di sicuro la banidera non si è staccata da sola. Era fissata con un nastro adesivo di quelli resistenti, si usano per l’edilizia. Credo che chi lo abbia staccato, sia stato almeno aiutato da un’altra persona, che magari se l’è caricato in spalla». Quali ritiene siano state le motivazioni del gesto alquanto odioso? «Difficile si tratti di un semplice dispetto, anche se non si può escludere. Ritengo invece altamente probabile che sia stato qualcuno con lo spirito sportivo sotto i tacchi, risentito per la storica promozione della Cremo. Mi fermo qui, non voglio fare nomi di possibili squadre rivali». La coppia non ha nemmeno sporto denuncia. Resta il rammarico per quanto accaduto. Per fortuna, almeno la maglia ufficiale di Fagioli è rimasta al suo posto.