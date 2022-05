Al via il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche

MILANO - Saranno sette le tappe del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche in Lombardia. L'iniziativa solidale, che si svolgerà dal 15 maggio al 30 giugno, ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, professionisti sociosanitari e istituzioni sulla necessità di sviluppare reti di cure palliative pediatriche in tutte le regioni italiane.

«Offrire una qualità di vita, la migliore possibile, per questi bambini e per le loro famiglie deve essere un obiettivo a cui ogni istituzione deve puntare sostenendo nel miglior modo possibile tutte le realtà e le iniziative che vanno in questa direzione» ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi.

Sono circa 4.200 i minori che necessiterebbero di cure palliative pediatriche in Lombardia, di cui circa 1.800 con bisogni complessi, mentre in Italia, su 35mila bambini malati, solo il 5% riceve l’assistenza necessaria. A livello nazionale 18 bambini su 100mila abitanti richiederebbe cure specialistiche, con un tasso di mortalità annua di 2 minori ogni 100mila abitanti.

L’evento, promosso da Fondazione Maruzza, in collaborazione con circa cinquanta tra enti e associazioni, ha in calendario appuntamenti di carattere sportivo, ludico, culturale e scientifico, e oltre venti eventi a livello nazionale. Madrina dell’iniziativa sarà l’attrice Ornella Muti.

Il Giro d’Italia delle cure palliative avrà anche una propria delegazione all’interno della carovana rosa che accompagnerà il Giro d’Italia. In occasione del Giro, Fondazione Maruzza presenterà anche il 'Manifesto Italiano delle cure palliative pediatriche, redatto insieme a oltre 200 professionisti sociosanitari e sottoscritto oggi anche dal presidente del Consiglio lombardo.