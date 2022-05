Miss Mondo, oggi Angelica sfila alla finale regionale

CAPRALBA - Questa sera Angelica Ferrari, 17enne studentessa del Pacioli di Crema, sarà in gara alla finale regionale di Miss Mondo Italia, da cui usciranno le rappresentanti lombarde per l’atto conclusivo del concorso. Nove bellissime che continueranno nel loro sogno di rappresentare l’Italia all’evento planetario. Angelica si era già qualificata l’anno scorso. La bellezza e la grazia sono di casa in famiglia: 21 anni orsono Giada Ogliari, la mamma di Angelica, arrivò seconda alle finali nazionali di miss Mondo Italia. In quell’occasione vinse Giorgia Palmas, diventata poi una stella della tv.

L’anno scorso, Angelica aveva sfilato al palazzetto dello sport della cittadina bresciana di Lumezzane, indossando un abito da sera, un abbigliamento casual e il costume da bagno. L’odierna finale regionale ricalcherà in parte questo programma, permettendo così alle ragazze di presentarsi con diversi outfit davanti alla giuria. Non mancherà uno contorno fatto di intrattenimento e di musica, con l’accesso alla piazza di Lonato del Garda, paese bresciano a due passi dal lago che sarà aperto al pubblico con ingresso libero. In consolle due personaggi radiofonici noti al grande pubblico: Dj Spyne e Pippo Palmieri da Radio 105. L’emozione della passerella non dovrebbe giocare brutti scherzi alla bionda bellezza cremasca ormai quasi 18enne (diventerà maggiorenne il 27).