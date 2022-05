Elezioni comunali, Robecco commissariata

ROBECCO D'OGLIO - Dal 12 giugno verrà commissariato. Allo scoccare del mezzogiorno nessuno ha depositato la propria lista e quindi la candidatura di un primo cittadino che potesse prendere il comando per il dopo Pipperi. Il sindaco uscente, giunto al suo terzo mandato consecutivo non ha più potuto candidarsi e, nonostante in questi due mesi si siano rincorse voci di possibili candidature e si siano susseguite riunioni in cui poter costruire un nuovo gruppo, alla fine è prevalso il vuoto.

Un segno evidente di come, amministrare nei piccoli comuni, sia sempre di più un impegno e una responsabilità che in pochi vogliono prendersi. Adesso arriverà il commissario non appena il mandato di Marco Pipperi terminerà. Probabilmente per un anno e poi, non appena verranno convocati i comizi elettorali, si vedrà chi deciderà di mettersi in gioco e di scendere in campo. C'è un anno di tempo per lavorare e per costruire una squadra.