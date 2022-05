Investito da un'auto, elisoccorso per un 26enne

BAGNOLO CREMASCO - Un 26enne di origini africane è stato investito da un'auto in via Leonardo da Vinci. Ancora in corso gli accertamenti da parte della Polizia stradale di Crema, intervenuta per i rilievi.

Il ragazzo era a piedi ed è stato scaraventato a terra dopo l'impatto con il veicolo. Non ha perso conoscenza, ma non ricordava nulla dell'accaduto a scopo precauzionale è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Una volta a bordo il 26enne è stato trasferito all'ospedale San Matteo di Pavia.