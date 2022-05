Polizie locali già mobilitate, «Basta coi vandali e le urla»

SONCINO - L’Operazione estate sicura al via, nei tre centri nevralgici, almeno per popolazione, del Cremonese. Soncino, Castelleone e Soresina, circa 27 mila abitanti in tutto (ma si sfiorano i 40 mila col circondario), si preparano ad accogliere, dopo due anni di stop forzato, la movida. La Polizia locale dei due borghi storici e della città puntano a conciliarla col sonno dei residenti. In cantiere, quindi, i pattugliamenti serali e notturni, controlli nei bar, ritrovi e locali e presidio di parchi, stazioni e zone industriali. Unica nota negativa l’organico, estremamente sottodimensionato: per prevenire o bloccare schiamazzi e vandalismi servirebbero come minimo 24 agenti, ma ce ne sono 16.

I VANDALI DELLA ROCCA



A Soncino, occhi puntati sul parco del castello. E non stupisce, visto che Castelgiardino è stato pesantemente vandalizzato nel corso dei mesi scorsi, con la Pista del fagiolo e il suo mattonato sfregiato dalle bombolette. Casi simili anche in Filanda, al Macbus e in piazza della Costituzione. «Ci impegneremo — spiega la comandante del Corpo di Piazza Garibaldi, Giuliana Pennacchio — in controlli serali concentrati principalmente nel fine settimana. Con pattuglie di due o tre agenti, contribuiremo alla sorveglianza del territorio e a lavorare sull’aspetto della sicurezza percepita dai cittadini».

La comandante della Polizia locale di Soncino Giuliana Pennacchio, il collega di Castelleone Andrea Vicini e il comandante di Soresina Giovanni Tirelli



IL VERDE AREA CRITICA



La mappa delle criticità cambia ed inevitabilmente gli interventi si adeguano: «In sedici anni di servizio — spiega il commissario Andrea Vicini da Castelleone — le zone critiche sono cambiate. Ora i giardini del centro sono tra gli obiettivi più sensibili e non a caso abbiamo partecipato a un bando regionale per intensificarne la videosorveglianza. In ogni caso, nel frattempo, collaborando coi colleghi di Soresina abbiamo deciso di potenziare un servizio che portiamo avanti ogni estate e si concentra proprio sul pattugliamento serale. Se ci sono già stati casi di vandalismo o disturbo della quiete pubblica? Sì ma, fortunatamente, grazie alla presenza costante, controllati e controllabili».



IL POPOLO DELLA NOTTE



La vita notturna soresinese resta una delle più vivaci del territorio. Di conseguenza, l’attività della Polizia locale è tra le più intense. Giovanni Tirelli, al vertice delle forze del comando di via Zucchi Falcina, lo sa bene e ha le idee chiare: «Abbiamo studiato una collaborazione con i colleghi di Castelleone per un pattugliamento costante e congiunto — spiega —: ormai da anni proponiamo questo servizio serale aggiuntivo nel periodo estivo e in particolare durante le manifestazione che, pre-Covid, erano nell’ordine delle due a settimana. Anche ora, comunque, l’allerta non si è abbassata e teniamo sotto osservazione, oltre ai locali, quelle zone industriali o periferiche che sono diventate aree di ritrovo e bivacco per numerosi gruppi di giovani».