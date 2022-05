Magika chiusa fino al 2 giugno

BAGNOLO CREMASCO - La discoteca Magika è stata chiusa su provvedimento della questura sino a giovedì compreso. I proprietari hanno comunicato la decisione sui propri profili social e affisso i cartelli sui cancelli di entrata al parcheggio.

L'esterno della discoteca

La disposizione è stata presa dal questore Michele Davide Sinigaglia in base all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che recita: "Il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata".

Il provvedimento sarebbe stato originato da quanto accaduto circa un mese fa nel parcheggio, quando un giovane era finito a terra a causa di un pugno sferrato da un altro ragazzo. Scena ripresa da uno smartphone e poi diffusa via social network.