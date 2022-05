Covid, in provincia una vittima e 68 contagi

CREMONA - Sono 2.360 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia - 68 a Cremona -, rilevati da 29.310 tamponi, con un tasso di positività all’8%, come ieri. Sono 14 le vittime - 1 a Cremona -, per un totale di 40.515 da inizio pandemia.

Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (33) mentre diminuiscono negli altri reparti (-30, 670).

I DATI NELLE PROVINCE

Milano 789 casi,

Brescia 274,

Varese 202,

Monza 223,

Bergamo 169,

Como 133,

Pavia 145,

Mantova 99,

Cremona 68 ,

, Lecco 69,

Lodi 49,

Sondrio 28.

INCIDENZA ANCORA IN CALO: LO DICE L'ISS

Continua a diminuire l’incidenza settimanale a livello nazionale. Sulla base dei dati aggregati raccolti dal ministero della Salute, si osserva una diminuzione rispetto alla settimana precedente: 261 per 100.000 abitanti nel periodo 20-26 maggio contro 375 per 100.000 abitanti nel periodo 13-19 maggio. A 14 giorni in diminuzione l’incidenza in tutte le fasce d’età ma in quella 10-19 anni si registra il più alto tasso di incidenza, pari a 863 per 100.000, mentre nella fascia di età 20-29 anni si registra il valore più basso, 622 casi per 100.000 abitanti. Lo rileva il report esteso dell’Istituto superiore di Sanità che questa settimana «a causa di un problema tecnico» non ha potuto aggiornare la sezione sull'impatto della vaccinazione nel prevenire infezioni, ricoveri e decessi, si legge nel report stesso.