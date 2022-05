Trenitalia, ancora più Frecciarossa con l'orario estivo

MILANO - Con il nuovo orario estivo, Trenitalia potenzia l’offerta delle Frecce fra Milano e Roma con 8 nuovi Frecciarossa giornalieri, arrivando a 86 Frecciarossa Milano-Roma al giorno. Ancora più velocità tra le due metropoli, con 2 nuovi collegamenti no-stop che portano a 6 i Frecciarossa al giorno in meno di tre ore. Novità dell’estate 2022, il ritorno del Frecciarossa nella stazione di Milano Porta Garibaldi, cuore commerciale della metropoli.



Sempre più frequenti e veloci anche i collegamenti tra Napoli e Milano, con sei nuovi Frecciarossa, con un’offerta complessiva di 67 treni al giorno. Con il Frecciarossa 1000 è possibile raggiungere anche la Francia. Il gioiello di Trenitalia collega Milano, Lione e Parigi in circa 7 ore con due partenze al giorno, la mattina presto e il primo pomeriggio. Sono inoltre attivi ulteriori due collegamenti fra Parigi e Lione che diventano sei dal 1 giugno. Cresce il numero di Eurocity ed Euronight, con più collegamenti rispetto al periodo pre-Covid. Con gli Eurocity è possibile arrivare in Svizzera grazie a 40 collegamenti al giorno, con 10 coppie di treni che uniscono Milano a Zurigo in 3 ore e 17 minuti di cui 1 coppia da/per Venezia, 1 da/per Genova e 1 da/per Bologna, 6 coppie di treni che legano Milano a Basilea a partire da 4 ore e 12 minuti, di cui 1 coppia da Francoforte e 4 coppie di treni che collegano Milano a Ginevra in 4 ore, di cui 1 coppia da/per Venezia. Grazie agli Euronight si arriva in Austria e in Germania viaggiando comodamente di notte: 1 coppia di treni che collega Roma/Milano con Monaco di Baviera, passando per Salisburgo e viceversa, 1 coppia di treni che unisce Roma/Milano a Vienna, una coppia di treni da giugno a ottobre, il giovedì e il sabato, che collega Livorno a Vienna e viceversa.



Una delle missioni del polo “Passeggeri” è dare impulso allo sviluppo turistico italiano, con collegamenti frequenti e capillari attraverso l’integrazione delle società del Gruppo che si occupano di trasporto di viaggiatori su ferro e gomma, con offerte e promozioni dedicate a chi sceglie la convenienza dei mezzi di trasporto collettivo per raggiungere le mete di vacanza, salvaguardando anche l’ambiente. Migliora anche l’integrazione con altri mezzi di trasporto, fra questi la bici con oltre 20mila posti al giorno a disposizione sui convogli di Trenitalia.



Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.