Capitan Ventosa al ponte Verdi

SAN DANIELE PO - Ancora una volta Capitan Ventosa torna sul Ponte Verdi di San Daniele Po, che collega Cremonese e Parmense. L’inviato del Tg satirico delle reti Mediaset Striscia la Notizia è tornato, a distanza di anni, per verificare che i lavori sul viadotto siano stati realizzati, come promesso. Luca Cassol era già stato a cavallo tra le due province due volte, nel 2016 e nel 2017. All’epoca era stato realizzato un ampio servizio in cui si annunciava che, a detta della Provincia di Parma e Cremona, sarebbero stati effettuati degli interventi per la messa in sicurezza del ponte.

Il viadotto infatti era stato ridotto a una corsia all’epoca e nel contempo, quello alternativo di Casalmaggiore era stato completamente chiuso. Anche in questo caso era stato annunciato uno stanziamento di 5 milioni di euro per la riapertura. E così è stato: il ponte è stato riaperto nel 2019 con una spesa di 6 milioni di euro e sono anche stati installati i sensori per il monitoraggio strutturale. Nel frattempo è iniziato lo studio di fattibilità di un’altra infrastruttura che lo sostituirà.



Tornando invece al ponte Giuseppe Verdi, durante la puntata (andata in onda l’altra sera) è stato ripercorso quanto fatto in questi anni. Ossia i lavori di manutenzione costanti, per un costo di circa 10 milioni di euro. Nel 2021 però a causa delle criticità delle pile in alveo è stato deciso di mantenere il senso unico alternato nella porzione sopra il Grande Fiume. È stato inoltre confermato l’annuncio che, nell’estate 2023, verrà effettuato un intervento della struttura in alveo.