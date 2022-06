«Cimiteri trascurati», ultimatum del sindaco

PIADENA DRIZZONA - Nuova, decisa, richiesta di intervento — con ultimatum — del sindaco Matteo Priori alla società che gestisce la manutenzione dei cimiteri. Il primo cittadino, dopo una precedente missiva di richiamo inviata ad aprile, ha scritto una lettera nella sua qualità di responsabile del Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Ecologia, Ambiente e Protezione civile, sottolineando che «a seguito del sopralluogo effettuato la situazione circa la manutenzione ordinaria dei cimiteri risulta ancora molto critica. Segnalo che nonostante le precedenti comunicazioni e segnalazioni effettuate, lo stato manutentivo dei cimiteri non è migliorato, l’amministrazione sta purtroppo riscontrando, ormai da tempo, una risoluzione dei problemi attuata solo parzialmente e solo per brevi periodi di tempo».

I vialetti pieni d’erba al cimitero di Drizzona



Nello specifico, scrive il sindaco, le criticità rilevate sono inerenti «alla continua presenza di erbe infestanti nei vialetti in ghiaietto che non viene adeguatamente contrastata con l’utilizzo di diserbo; allo svuotamento dei cestini che non risulta effettuato in modo adeguato in quanto vengono lasciati spesso pieni». Alla luce di quanto espresso, il sindaco quale responsabile di Area, chiede alla cooperativa di «intervenire immediatamente per risolvere al più presto i problemi manutentivi nella maniera più celere ed efficace possibile, apportando soluzioni i cui risultati possano protrarsi per un periodo di tempo maggiore. Mi permetto di suggerirvi l’assunzione di un operatore in più in quanto l’attuale organizzazione del personale, visti i risultati, è insufficiente a coprire e provvedere alle reali esigenze manutentive. Sperando in una soluzione veloce e puntuale affinché le suddette problematiche possano finalmente trovare definitiva risoluzione».

Le condizioni della parte nuova del cimitero della frazione del Vho di Piadena



Ed ecco l’ultimatum del sindaco: «Qualora le problematiche sopra elencate non venissero risolte entro 7 giorni dal ricevimento della presente, il Comune di Piadena Drizzona si riserva di procedere con l’applicazione delle penali previste dal contratto». La lettera precedente era stata sollecitata dal consigliere Luigi Pagliari, preoccupato anche ora per la situazione manutentiva presente nei 7 cimiteri del paese. La ditta che ha in appalto i cimiteri dal primo marzo 2021 al 31 agosto 2023 percepisce 90.890 euro comprensivi di Iva al 22%.