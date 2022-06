Rivolta piange la dolcissima Oriana

RIVOLTA D'ADDA - In paese non si parla d’altro. La scomparsa di Oriana Fregoni, la 14enne rivoltana che nella serata di mercoledì è stata investita a Lodi, di fronte ai cancelli del Liceo Gandini, ha sconvolto l’intera comunità. In molti si fermano ad osservare, con espressione contrita, il volto di quella ragazzina con i capelli a caschetto e il sorriso sereno, di cui il paese ha accolto il triste destino. Oriana abitava con la famiglia in una cascina in aperta campagna: era una giovane riservata, che non amava farsi notare. L’incredulità e il dolore si fanno largo negli animi di tutti, davanti ad un dramma che è impossibile accettare razionalmente.



La attendeva una festa, quella che si sarebbe svolta nella sua scuola quella stessa sera per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Era lì, a pochi passi dalla destinazione, quando i sogni e la vitalità di un’adolescente che aveva appena iniziato a vivere si sono spenti per sempre. E per giunta proprio sotto gli occhi della madre, che l’aveva accompagnata a godersi una serata con i compagni di classe. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, fra cui quello dell’amministrazione comunale, che si stringe attorno alla famiglia per far sentire la sua vicinanza in un momento così drammatico.

«È una disgrazia troppo grande: non ci sono parole per descriverla», dice Caterina Fregoni, una parente della giovane. Invece Maurizio Roldi, un cugino della madre di Oriana, rompe il silenzio dando voce: al suo dolore: «Ho visto Oriana per l’ultima volta solo qualche settimana fa. Non avevamo un legame stretto, tuttavia dai nostri incontri in famiglia ne ho sempre tratto l’impressione di una ragazza raffinata e a modo. Sapevo della sua propensione per lo studio e le materie scientifiche: questo non poteva che accrescere la stima che avevo nei suoi confronti. È un evento tremendo, che colpisce una storica famiglia di Rivolta. I suoi parenti sono brave persone. Non avrebbero meritato di veder morire così una figlia».



Intanto la parrocchia rende noto che i funerali di Oriana si svolgeranno domani alle 15 nella basilica di San Sigismondo, dove i familiari e l’intera comunità le rivolgeranno l’ultimo saluto. Con l’animo devastato e gli occhi colmi di lacrime di fronte alla tragedia che si è portata via la vita della dolcissima Oriana.