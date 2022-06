Bozzolo, primo ostacolo superato da Giuseppe Torchio

BOZZOLO - Primo ostacolo superato anche a Bozzolo, per il sindaco uscente ed unico candidato primo cittadino Giuseppe Torchio. Alle 19 si è raggiunta una percentuale del 41,38 % sugli aventi diritto, pari a 1265 votanti. Ora non resta che attendere lo scrutinio di domani pomeriggio per vedere se almeno il 50 per cento di quanti sono andati alle urne hanno anche scelto la lista di Torchio.