Credera Rubbiano, Cerasola sfida Guerini Rocco. Svolta o tris?

CREDERA-RUBBIANO - Si conoscerà domani la scelta degli abitanti maggiorenni dei quattro centri che compongono il Comune (Credera, Rubbiano, Rovereto e Cascine San Carlo) e che si sono recati alle urne per votare sindaco e composizione del nuovo consiglio comunale. Alle 14 inizierà lo spoglio delle schede e nel tardo pomeriggio si conosceranno i tanto attesi risultati.

Gli elettori che hanno varcato la soglia delle scuole elementari per esercitare il loro diritto hanno potuto scegliere tra due liste civiche: una, «Obiettivo Comune», più orientata verso il centrosinistra e guidata dalla 39enne Francesca Cerasola; l’altra, «Tradizione e Futuro», più vicina al centrodestra e rappresentata dal 37enne Matteo Guerini Rocco, già primo cittadino da dieci anni. In base a chi dei due risulterà vincitore verrà poi decisa la composizione del consiglio comunale, che avrà nove membri.

Per Obiettivo Comune, i candidati consiglieri sono Walter Gilli, Simona Casella, Ilaria Ferla, Aurora Bonizzi, Elena Tessadori, Andrea Castelli, Alceo Turrini e Paolo Artale. Tradizione e Futuro, invece, ha presentato Stefano Merisio, Ellena Scandelli, Nicola Vigani, Lino Guerini, Eliana Cavalletti, Gloria Fusarpoli, Cristina Conca, Giorgio Pedrini, Elisabetta Nichetti e Matteo Piantelli. Cerasola si è recata alle urne ieri mattina, mentre Guerini Rocco, non essendo residente in paese, non ha potuto farlo. I programmi dei due candidati hanno alimentato la competizione, considerate le evidenti diversità. Obiettivo Comune ha puntato sulla discontinuità, mentre Tradizione e Futuro ha promesso di portare avanti il programma degli anni passati.