Isola ecologica nuova, più comoda e moderna

CASTELVERDE - Dopo più di quattro mesi, venerdì riapre il centro di raccolta di Costa Sant’Abramo. Sono infatti terminati i lavori di messa a norma dell’isola ecologica che riapre al pubblico con le consuete modalità e orari. Ovvero martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Il centro di raccolta temporaneo di Castelverde, che in questi mesi era stato aperto presso il cimitero per il conferimento di carta, ingombranti (esclusi Raee) legno, ferro e verde (solo per privati e utenze domestiche), chiuderà definitivamente il 12 giugno.



«Un grazie – ha commentato l’assessore Fabio Boldori – al personale per il grandissimo lavoro che ha permesso di poter partecipare ai bandi europei, governativi e regionali che, in questo caso e in altri contesti, hanno permesso l’intero finanziamento dei lavori». L’intervento ha consentito la realizzazione di tubazioni per la guardiola del custode, la posa di un dissabbiatore e la costruzione di una nuova rete fognaria, il consolidamento del muro di recinzione perimetrale, il rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo e l’integrazione della dotazione della segnaletica.



I lavori complessivamente hanno richiesto un investimento di 140 mila euro di cui una parte, ovvero 70 mila, ottenuti dalla Regione per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. Altri 70 mila sono stati attribuiti invece attribuiti al Comune dal ministero dell’Interno. Un restyling dunque a 360 gradi. E per far sì che non vi siano disservizi le amministrazioni dell’Unione Terra di Cascine (Castelverde e Pozzaglio) hanno deciso di dar corso ai lavori in modo alternato. L’accesso alla piazzola avverrà dunque sempre solamente per le persone residenti e attraverso la presentazione della tessera sanitaria.



Una struttura rinnovata che gli amministratori auspicano possa essere utilizzata al meglio dai propri concittadini. La speranza è anche quella che i consueti scarichi abusivi che avvengono sia di fronte al cancello principale, ma soprattutto nella zona retrostante, non si verifichino più. Periodicamente infatti gli assessori Boldori e Augusto Bonoldi dedicano parte del proprio tempo libero alla pulizia della zona verde, dietro l’isola ecologica, dove vengono abbandonati rifiuti di ogni genere.