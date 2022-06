Trova due carte postamat in un portafogli smarrito e le usa per fare acquisti, denunciato

ROMANENGO - Ha trovato due carte postamat e le ha utilizzate per effettuare dei prelievi e acquistare abbigliamento e calzature. Per questi fatti i Carabinieri della Stazione di Romanengo in poco tempo hanno individuato e denunciato l’autore del reato, ovvero un cittadino italiano di 38 anni, residente nel cremasco e pregiudicato.

La mattina del 5 maggio scorso la vittima si è presentata nella caserma di Romanengo e ha denunciato di avere perso due giorni prima il portafoglio nei pressi della sua abitazione. All’interno erano presenti, oltre a vari documenti di identità e di guida, due carte postamat intestate alle sue ditte. L’uomo ha quindi verificato che il giorno successivo allo smarrimento sulle carte postamat risultavano due prelievi per una somma complessiva di 300 euro eseguiti presso lo sportello ATM delle poste italiane di Offanengo. Inoltre, risultavano diversi acquisti di abbigliamento e calzature. Ha quindi potuto fornire ai carabinieri i nomi dei negozi dove erano stati effettuati questi ultimi i pagamenti ovvero in tre negozi di Crema e ha verificato che i movimenti non autorizzati sono risultati ben quattro per una somma complessiva di circa 600 euro.

I militari, una volta acquisite le precise informazioni dal denunciante, hanno iniziato gli accertamenti e sono andati presso l’ufficio postale di Offanengo dove erano stati effettuati i due prelievi. I militari hanno visionato le riprese dalle telecamere dello sportello ATM e, confrontando gli orari delle operazioni eseguite con la carta postamat con le immagini registrate, hanno potuto vedere la persona che aveva utilizzato le carte in quei momenti.

Infatti, è stato ripreso un uomo mentre effettuava due prelievi con le due differenti carte. Subito dopo i prelievi, come verificato attraverso l’analisi degli acquisti effettuati con le due carte, l’uomo si è recato in tre negozi di Crema dove ha comprato abbigliamento e scarpe per un totale di 600 euro.

Utilizzando i fotogrammi che lo ritraevano, i militari sono riusciti a identificare rapidamente l’uomo immortalato dalle telecamere perché già conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari. Non è stato possibile accertare come il 38enne sia entrato in possesso delle carte, ma si ritiene che abbia ritrovato il portafoglio smarrito dalla vittima e abbia deciso di utilizzare le carte. Il 38ene è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per indebito utilizzo di carte di pagamento.