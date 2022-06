Covid: Moratti, i contagi in Lombardia molto sotto la media italiana

MILANO - A livello di contagi «Regione Lombardia è nettamente al di sotto della media nazionale», infatti «ieri avevamo 465 contagi su 100mila abitanti. La media nazionale è 605». Ma ad ogni modo «la situazione non è da sottovalutare": lo ha detto la vicepresidente lombarda Letizia Moratti a margine di una visita negli ambulatori dei centri 'Casa Aler' nel quartiere Mazzini, parlando dell’aumento dei contagi da Covid degli ultimi giorni. Moratti invita ancora alla «cautela», magari portando «la mascherina nei luoghi affollati», rispettando il distanziamento e lavando costantemente le mani. E per le persone fragili e gli over 80 il consiglio è di procedere con la quarta dose di vaccino. «Come sempre siamo la prima Regione anche sulle vaccinazioni», ha aggiunto la vicepresidente sottolineando che «nelle nostre Rsa abbiamo raggiunto quota 96%» di persone immunizzate: «Dal punto di vista delle maggiori fragilità - ha concluso - abbiamo dato una copertura assolutamente ottimale». (ANSA)