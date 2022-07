Bambino di 4 anni investito in bicicletta, fortunatamente non è grave

VAILATE - Tanta paura, poi fortunatamente rientrata, per il bambino di quattro anni investito stasera in via Papa Giovanni XXIII, mentre era in sella alla sua biciclettina, da una Ford Fiesta guidata da un giovane del posto. Stando alle prime informazioni il piccolo, trasportato con un’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta in ospedale, non avrebbe riportato ferite gravi.

L’utilitaria stava percorrendo via Papa Giovanni XXIII, strada a senso unico, quando il bambino che indossava il caschetto è uscito in bici dal cancello grande del condominio dove abita con la famiglia. Il conducente della Fiesta, che procedeva a velocità normale in direzione nord, è riuscito a frenare e sterzare evitando un impatto frontale. Immediata la chiamata al 118. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Crema.