16enne investito in bici, le condizioni sono stabili ma resta grave

SONCINO - Le condizioni del 16enne soncinese di origini albanesi, investito ieri pomeriggio lungo la via Bergamo all’altezza di Soncino, sono stabili ma restano estremamente gravi. Il giovane ha riportato un importante trauma cranico dopo che, attraversando in bicicletta l’incrocio di via Casello, è stato investito e sbalzato con grande violenza da una berlina che procedeva verso il borgo arrivando dalla Bassa Bergamasca. Ha immediatamente perso conoscenza. Resta ricoverato in prognosi riservata al Papa Giovanni di Bergamo in condizioni critiche sotto stretta osservazione. Soncino col fiato sospeso fa il tifo per lui.