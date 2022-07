Travolto in bici, il 16enne resta gravissimo

SONCINO - Stabile ma, purtroppo, non ancora fuori pericolo. Queste le condizioni cliniche del 16enne soncinese di origini albanesi che, venerdì pomeriggio, è rimasto gravemente ferito in un incidente, investito da una berlina mentre attraversava con la sua bicicletta l’incrocio di via Casello nella frazione di Gallignano.

Tutta Soncino, e non solo, dovrà aspettare ancora prima di poter tirare il tanto agognato sospiro di sollievo. Purtroppo l’attesa notizia: «Ce l’ha fatta, ora deve guarire e poi lo dimetteremo» non è arrivata. Anzi, sostanzialmente si può affermare che, dal momento del ricovero, non ci sia stata alcuna sensibile variazione dello stato di salute.

Lotta dunque ancora per la vita l’adolescente e al momento i medici dell’ospedale Papa Giovanni Paolo di Bergamo non possono escludere, anche in caso arrivi la sperata ripresa, l’eventualità di danni fisici permanenti.

La terribile vicenda, che tutti sperano si chiuda con un lieto fine, ha riacceso i riflettori su un incrocio considerato fra i più pericolosi della città e del territorio circostante, oltreché fra i più trafficati. Ora serve un’accelerata sul cantiere della rotonda, già da tempo nei piani del Comune.