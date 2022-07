Tromba d'aria, anche Cremona Solidale conta i danni

CREMONA - Il forte nubifragio di ieri sera non ha risparmiato Cremona Solidale. Da subito evidenti i danni, ora in corso di quantificazione e di risoluzione, provocati dalle raffiche di vento come evidenziano le fotografie scattate subito dopo il temporale.

Nessuna conseguenza per gli ospiti e nessuna variazione per le visite dei familiari. Si segnala qualche disagio temporaneo nel transito dopo l'ingresso in struttura.