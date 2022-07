Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo della luce

PERSICO DOSIMO - Strada provinciale 83 chiusa in attesa dell'intervento dei tecnici dell'Enel. Un palo della luce infatti è pericolante verso la strada dopo che un uomo a bordo della sua auto diretta da Dosimo verso Persichello l'ha abbattuto.

Attimi di paura per le sue condizioni che, in un primo momento erano apparse gravi. È stato trasportato all'ospedale di Cremona con ferite di media gravità. Sul posto oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco di Cremona e l'assessore Riccardo Barone per il Comune.