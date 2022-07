Incidenti con fuga a Soresina: in dieci giorni già tre nei guai

SORESINA - Dall’inizio del mese e più precisamente in uno spazio di soli dieci giorni, grazie alle telecamere e ai varchi elettronici installati in città, gli agenti della Polizia locale soresinese, coordinati in questi giorni dal vicecomandante Giuseppe Familiare, hanno «smascherato» tre automobilisti. Tutti cremonesi, hanno causato incidenti salvo poi fuggiti.

Il vicecomandante Giuseppe Familiare

In due, oltre a ricevere una multa particolarmente salata, sono stati pure segnalati all’autorità giudiziaria. E nello specifico, denunciati per omissione di soccorso aggravata dalla fuga, perché gli episodi hanno avuto uno strascico di feriti. «Grazie alle apparecchiature presenti sul territorio e ad efficaci, merito dell’ottimo lavoro degli agenti coordinati da Familiare, siamo giunti all’identificazione dei responsabili» ha rivelato il comandante del Corpo Giovanni Tirelli.

Il comandante Giovanni Tirelli



Due investimenti di altrettanti ciclisti e un’auto che taglia la strada a un’altra vettura all’incrocio e la fa schiantare contro il tabellone elettronico del Comune: abbattuto. Il tutto in meno di due settimane. Filo conduttore degli episodi, la decisione di allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine ma soprattutto dei soccorsi. E l’avrebbero anche fatta franca i tre automobilisti, non fosse stato per gli occhi elettronici sparsi tra centro e periferia. Soresina, varchi elettronici compresi, ne ha 40 sistemati strategicamente. E hanno immortalato i presunti responsabili.

Ovviamente non è stato né semplice né immediato, gli agenti della Locale hanno dovuto fare un certosino lavoro di selezione dei frame: «Abbiamo incrociato le testimonianze e i pochi dati in nostro possesso con gli orari e le direzioni plausibili e siamo riusciti a individuare gli istanti esatti in cui queste persone sono state riprese». Fortunatamente, per i due ciclisti investiti, pur rendendosi necessario l’intervento del personale delle ambulanze e il ricovero per accertamenti all’ospedale Maggiore di Crema, non ci sono state gravi conseguenze. Grazie alla Polizia locale ora potranno chiedere un risarcimento. Potrà farlo anche il Comune che, nel frattempo, ha dovuto riparare il cartellone.