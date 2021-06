De Gregori e Peyote, grandi artisti a Cremona

CREMONA - A settembre tanta musica e grandi artisti a Cremona per la Rassegna SIAMO FUORI, organizzata dal Teatro Ponchielli con il sostegno del Gruppo Bossoni.

Due gli appuntamenti, per ora previsti in Piazza del Comune: il 3 settembre (ore 21.30) Willie Peyote con MAIDIREMAI TOUR DEGRADABILE, mentre il 7 settembre (ore 21.30) andrà in scena Francesco De Gregori con “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS”.

I biglietti per entrambi i concerti andranno in vendita on line sul circuito Ticketone (www.ticketone.it) a partire da giovedì 24 giugno dalle ore 10.00.

La data di vendita dei biglietti presso la biglietteria del Teatro verrà comunicata successivamente.