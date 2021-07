Il "Mosaico" dei Khaossia sulle piattaforme digitali

CREMONA - Mosaico, la nuova opera dei Khaossia, registrata e pubblicata nel Salento per la CPC e CNI, è disponibile su tutte le piattaforme musicali (Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, ecc). Il nuovo lavoro del gruppo salentino-cremonese, con musiche e testi di Fabio Turchetti, si ispira al mosaico del monaco greco Pantaleone realizzato per la pavimentazione della Cattedrale di Santa Maria Annunziata di Otranto. Il mosaico, o meglio i mosaici, di fattura chiaramente bizantina, furono realizzati tra il 1163 e il 1166 dal monaco appartenente alla scuola pittorica ellenistica del cenobio di San Nicola di Casole. L'intero pavimento della cattedrale di Otranto è un meraviglioso racconto raffigurato dal Pantaleone che rappresenta la storia dell'umanità e il cammino di riscatto e di redenzione che l'uomo è portato a compiere come conseguenza dei suoi peccati, in maniera allegorica e simbolica mediante l’immagine dell’arbor vitae, tra i cui rami sono distribuite le varie figure appartenenti alla Genesi, al ciclo Bretone, al repertorio mitologico e dei bestiari.

I Khaossia, nella genesi della loro sesta opera originale, sono partiti dall’aspetto simbolico e allegorico, interpretandolo in chiave laica, contemporanea e onirica. Hanno posto il loro focus sulle piante raffigurate all'interno del mosaico che prendono vita e raccontano, attraverso la musica, le immagini e i testi, le loro esperienze di cui sono state spettatrici in un tempo e in uno spazio indefinito. Mosaico è stato registrato presso lo studio GeckoLab e il Castello di Acaya e realizzato in collaborazione con il Comune di Otranto, l’Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Otranto, con il patrocinio dell’Università del Salento e il Network Alumni di Unisalento.

LE TRACCE

1. Eucalipto

2. Melograno

3. Sirena

4. La vite

5. La quercia

6. Mosaico

7. Noce

8. Il pino

9. Cerchi

10. Ulivo

LA FORMAZIONE

Luca Congedo, flauti

Fabio Turchetti, voce, organetto

Vincenzo Urso, chitarra e basso

Alessandro Chiga, percussioni

Giancarlo Picci, attore

Hermes Mangialardo, visuals

con la partecipazione di Simona Maffini, voce.