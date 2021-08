Eventi, sagre e spettacoli: scopri con noi dove andare

CREMONA - Mai come in questo lungo periodo post- pandemia si sente il bisogno di evasione, di riprendere in mano la propria libertà, di andare in giro e vedere cose belle che aiutino a sentirsi di nuovo bene. Magari senza dover investire tempo e soldi in trasferte troppo lunghe, perdendo le occasioni di svago che non mancano vicino a casa nostra; un’opportunità non da poco che può rendere felici anche i più pigri. Per favorire questa possibilità e dare un contributo alla voglia di evasione di tutti il sito del nostro giornale - www.laprovinciacr.it - da lunedì, 9 agosto, proporrà a tutti gli utenti la nuova sezione Eventi, che si proporrà in una nuova veste grafica e con nuovi, accattivanti contenuti.



STASERA DOVE ANDIAMO?

Quali programmi abbiamo per il weekend? Cosa facciamo stasera? Le risposte a queste e altre mille domande arriveranno dal nostro sito, che da lunedì offrirà nuovi servizi a una platea di utenti sempre più ampia (49 milioni di utenti unici e ben 118 milioni di pagine visualizzate solo lo scorso anno). La nuova sezione Eventi sarà costantemente aggiornata e proporrà un cartellone di immediata lettura, che appagherà l’occhio e renderà subito visibili gli appuntamenti, giorno per giorno: la data, l’orario e la categoria di appartenenza di ogni singolo evento (dall’arte al cinema, dalla musica al teatro, dalle escursioni ai mercatini, dalle mostre alle sagre di paese) balzeranno subito in evidenza portando il lettore a scremare tutte le possibilità offerte dal territorio in base ai propri gusti e interessi.

TANTE MODALITÀ DI RICERCA

Ma c’è di più. Si potrà cercare l’appuntamento anche restringendo il campo a un determinato luogo o periodo. Gli eventi saranno tanti e sempre aggiornati, anche perché il sistema sarà interattivo e, non solo consentirà agli utenti di programmare visite, gite e serate di festa in anticipo (con la possibilità di aggiungerle facilmente alla propria agenda digitale), ma sarà aperto al contributo di tutti i lettori: organizzatori di eventi, promoter, titolari di locali...

Fruire della cultura - in tutte le sue sfaccettature - deve essere gratificante, ma anche facile. Ed è questo il nostro obiettivo. Oggi quanti cremonesi sanno cosa offre il territorio in termini di esperienze artistiche e culturali? È la domanda cui abbiamo voluto dare una risposta con l’aiuto della tecnologia. Un servizio in più per chi ci segue e, per chi non ci segue ancora, una importante ragione per cominciare a farlo.



AROUND ME

Le novità non finiscono qui. Sulla pagina della sezione Eventi gli utenti troveranno uno strumento utilissimo che siamo certi riscuoterà grande interesse: si tratta della funzione «Around me», già nota a chi utilizza app e sistemi digitali. Cliccando sul link, e facendosi geo-localizzare, ogni utente potrà individuare tutti gli appuntamenti che si trovano vicino a lui (o lei) e potrà scegliere la distanza ideale della ricerca. Attivata questa funzione, il sistema restringerà il campo e proporrà una selezione aggiornata degli eventi che si trovano non oltre i chilometri determinati dal singolo utente. In tutti gli appuntamenti, inoltre, sarà visibile la distanza che ci separa dal luogo della manifestazione prescelta. La tecnologia, così, si mette al servizio della cultura, ma anche dell’intrattenimento, dell’enogastronomia, della vita della comunità, ma anche della voglia di essere informati senza perdere occasioni importanti di intrattenimento.

SEGNALAZIONE GRATUITA DEGLI EVENTI Anche nella nuova pagina Eventi sarà possibile segnalare gratuitamente gli appuntamenti sul territorio, un’opportunità che rende la sezione sempre interattiva e dinamica. I lettori, così come i titolari di locali, ma anche gli organizzatori di manifestazioni potranno segnalarci direttamente e, ricordiamo, gratuitamente i propri appuntamenti: dagli spettacoli ai convegni, dalle sagre alle feste, ma anche dj set eccetera.

Compilando un apposito form - tra l’altro già presente e attivo sul nostro sito - sarà possibile continuare a inviare alla redazione le segnalazioni. Devono essere indicati il titolo dell’evento, la data e l’ora, la categoria di appartenenza, l’indirizzo e, nel caso, anche il prezzo del biglietto. È richiesto un breve testo così da rendere ancora più dettagliati i contenuti dell’appuntamento segnalato. È previsto poi il caricamento di una fotografia e di un link (se c’è) che rimandi a una pagina internet o social dell’evento in questione. La redazione verificherà i contenuti della segnalazione - al fine di evitare spiacevoli scherzi -, e qualora lo ritenesse opportuno, la includerà tra quelli mostrati nella sezione Eventi.

A questo punto non resta che sbizzarrirsi e dare sprint alle opportunità sul territorio.