Boldrini: "Le mie storie di guerra e pace e di uomini di sport"

MANTOVA - I testi del giornalista Paolo Boldrini interpretati dalla voce di Diego Fusari, attore dell'Accademia Campogalliani, e accompagnati dalle note di pianoforte di Lorenzo Ruggeri: si intitola Parole e musica per la storia della moda la serata in programma martedì 24 agosto alle 21.15 a Palazzo d'Arco, casa museo dei conti d’Arco che conserva gli arredi originali, le ricche collezioni di famiglia e il fascino sette-ottocentesco della dimora patrizia. L'ingresso è di 10 euro; i fondi serviranno a finanziare un vero e proprio tesoro mantovano: gli abiti antichi del Palazzo. Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0376-322242.

Boldrini, da poco nominato vice caporedattore a Il Tirreno, spiega: "Ho cercato di pescare nell’archivio della memoria storie e commenti che ho scritto su diversi giornali: Gazzetta di Mantova, La Nuova Ferrara, Il Tirreno, La Provincia di Cremona, Autosprint. In apertura un viaggio nel mondo di Enzo Biagi, il suo Appennino bolognese dove il suo passaggio ha tracciato un solco nella storia del giornalismo. Poi storie di guerra e pace e di uomini di sport. Nuvolari e il suo cane che impauriva il cronista che l’intervistava, un ricordo di Gilles Villeneuve pilota ancora amatissimo dai ferraristi e a chiudere l’avventura di Pierino Favalli, muratore di Pescarolo in maglia rosa, che dalla provincia cremonese sconfisse la povertà per volare sui pedali con Coppi e Bartali".