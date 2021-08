Il giornale La Provincia vi porta in sala

CREMONA - Se vi mancano il velluto delle poltrone dei cinema e i popcorn dopo tutti questi mesi di pandemia, ecco un’ottima opportunità. Il giornale «La Provincia» aderisce all'iniziativa Ogni martedì la cultura e il divertimento raddoppiano, promossa attraverso un accordo tra la Fieg (Federazione italiana editori giornali) e l’Anec (Associazione nazionale esercenti cinema).

Coinvolge diversi quotidiani nazionali e locali, tra cui appunto La Provincia, e alcune sale cinematografiche. Nel territorio cremonese aderiscono Spaziocinema Cremona Po, Arianteo (l’area all’aperto di Spaziocinema), CineChaplin e, a Crema, la Multisala Portanova.

Grazie a un coupon, viene offerto ai lettori l’ingresso per due persone al costo di 8 euro per la visione di un film tra quelli programmati nelle sale aderenti. Si incentivano i lettori dei quotidiani a tornare a vivere la magia del cinema attraverso un appuntamento fisso settimanale, che si svolgerà fino al 30 novembre prossimo.

Ogni martedì, infatti, si potrà trovare sul quotidiano un coupon, che dovrà essere ritagliato con cura e utilizzato il giorno stesso della pubblicazione. Presentandolo all'ingresso del cinema, sarà possibile accedere alla sala pagando solamente 8 euro per due biglietti. Un prezzo stracciato che ha lo scopo di dare una spinta concreta alla ripartenza del settore, tornando a riempire le sale di proiezione, luoghi di cultura e di socialità, dopo mesi di chiusura degli spazi chiusi. L’obiettivo del progetto è dunque quello di incentivare il ritorno degli spettatori nei cinema e promuovere la cultura cinematografica tramite i quotidiani. Il coupon è valido solo il giorno della pubblicazione e nelle sale aderenti.

Si potrà assistere alla proiezione solo dei film che partecipano al progetto.

L’elenco di queste pellicole, in costante aggiornamento, si può trovare sul sito www.powerticket.it/laculturaraddoppia/, dove è possibile consultare anche il regolamento dettagliato dell’iniziativa, l’elenco dei quotidiani aderenti e il link per scaricare l’applicazione di Power Ticket che offre diversi vantaggi agli spettatori.

La sezione del sito ‘film aderenti’ propone l’elenco di tutte le pellicole per cui è valida questa promozione. Sulla piattaforma, per ora, sono presenti una trentina di film di vari generi, dal fantasy alla commedia romantica, dai cartoni animati ai film d'avventura. La promozione, quindi, coinvolge tutti i gusti e tutte le età, con un programma che stimola spettatori di tutti i tipi a tornare al cinema a vivere serate di intrattenimento, emozioni e allegria. Insomma, questa convenzione sarà utilissima per coinvolgere tante persone nella ripartenza dei cinema dopo un anno e mezza di difficoltà. Un’occasione da non perdere per chi ama il cinema e non vede l’ora di tornare a emozionarsi nelle sale. Ancora una volta la cultura è promossa come traino della ripartenza dopo i mesi della pandemia. Naturalmente, l’accesso alle sale cinematografiche sarà consentito solo rispettando le regole anti contagio. Ogni martedì la cultura e il divertimento raddoppiano: due biglietti per il cinema a 8 euro, un’offerta vantaggiosa.

Perché? L’obiettivo è far ritornare gli spettatori a vivere l’esperienza del cinema dopo la pandemia, unendo un’esperienza culturale e di ritrovata socialità.

Come? Ogni martedì sul quotidiano La Provincia verrà inserito un coupon che, ritagliato e consegnato all’ingresso del cinema, consentirà l’accesso in sala di due persone al prezzo speciale di 8 euro. Il coupon e l’offerta sono validi solo il martedì della pubblicazione.

Dove? I cinema cremonesi aderenti all'iniziativa sono Spaziocinema Cremona Po, Arianteo, CineChaplin e ls Multisala Portanova di Crema.

Informazioni. Sul sito www.powerticket.it/laculturaraddoppia/ tutte le informazioni (in continuo aggiornamento) su film e sale di proiezione aderenti.