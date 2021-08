Eleuteria suona per la sand art di Masi

TORRE DE' PICENARDI - Si prospetta ricca di suggestione la serata programmata dal Comune per stasera alle 21,30 in piazza Roma. Notte da Sogno è un’iniziativa unica nel suo genere - proposto per la prima volta in provincia di Cremona - che fonde la Sand Art, ovvero l'arte della manipolazione della sabbia con la musica dal vivo. Protagonisti saranno l’affermata violoncellista e cantautrice bresciana Eleuteria Arena e Mauro Masi, che darà vita a sorprendenti disegni sulla sabbia che il pubblico potrà vedere attraverso un grande schermo.

«Sarà una serata elegante e raffinata, un viaggio romantico attraverso le emozioni», afferma l’assessore alla Cultura Rosa Cabrini, che ha voluto fortemente l’appuntamento. «Penso sia importante che Torre, con la sua bella piazza Roma, torni a proporre, com’è sempre stato, manifestazioni di qualità e di grande richiamo - continua l’assessore -. Mi risulta che sia l’unica occasione di questo tipo proposta in provincia di Cremona e spero che possa incontrare il favore di chi vorrà essere presente».

La performance fa parte delle Notti magiche che il Comune insieme alle associazioni locali e alla parrocchia ha preparato per allietare l’estate dei torrigiani. Sino a domani, resterà in funzione anche il luna park allestito in via dello Sport, ma la rassegna propone molte altre iniziative sino al 10 settembre. La prossima sarà sabato 28 con un omaggio a Franco Battiato di Ivana Gatti (voce e theremin) e Pierpaolo Vigolini (suggestioni orchestrali).

Quanto agli artisti di stasera, Arena canta accompagnandosi con il violoncello. Fonde le influenze della formazione classica alla musica d’autore. Diversi i riconoscimenti da lei ottenuti, tra cui la vittoria al concorso di Radio Deejay ‘London Calling’, il premio della critica di Radio Capital al concorso Capitalent, e il premio del pubblico al concorso Musicultura. Si è esibita in tutta Italia e in Europa, accompagnando Philippe Daverio, aprendo concerti per Morgan, Cristiano Godano, Paulo Fresu, Roberto Cacciapaglia. Ha suonato come violoncellista per le due date italiane del tour mondiale di Michael Bublé nel 2019.

Masi da piccolo aveva già le idee chiare. «Dopo essere cresciuto a pane-matite-pennarelli carioca e fumetti - dice - ho iniziato a frequentare corsi di fumetto qua e là in tutta la penisola, sfornando una miriade di scarabocchi e disegni, vignette satiriche e racconti a fumetti. Con la maggiore età sono approdato alla corte di Coniglio Editore, sotto la supervisione di Filippo Scòzzari, pubblicando diverse storie per la mitica rivista di fumetto erotico Blue. Dall’incontro con il gruppo di Cartoon Club di Rimini nasce nel 2005 il geniale personaggio di Pinturocchio: le avventure di un burattino bianconero.

Mauro Masi

La sua storia annovera illustrazioni, caricature, storyboard pubblicitari, laboratori di fumetto, calendari, disegni per bambini e per uno spettacolo teatrale, fino ad arrivare a inchiostrare le Winx. Sei anni fa la scoperta della sabbia e l’inizio della Sand Art. «Nel 2019 prende vita il mio personale progetto Sandman Show: 90 minuti di sand art - spettacolo e di emozioni».