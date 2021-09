3 Idee per il tuo weekend nel territorio

Settembre è il mese della ripartenza, anche e soprattutto per il mondo dello spettacolo e della cultura. Per visualizzare tutti gli appuntamenti in programma nel weekend CLICCA QUI. Ma per una preview essenziale puoi affidarti ai nostri suggerimenti.

1. Venerdì 17 , ore 21, serata pop-rock con la band cremasca Excape che si esibirà per l'evento Musica & Sport per la Vita dell'associazione AIDO a CremArena. L'appuntamento sarà presentato da Gianluca Savoldi.

2. Sabato 18 e Domenica 19 tornano Le invasioni Botaniche che si terranno nel centro cittadino. Il centro storico di Cremona si trasformerà in un giardino per la nona edizione della mostra-mercato dedicata a piante e fiori.

3. Domenica 19 proponiamo un incontro del Volta Pagina Festival che si terrà nella splendida location di Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce. Cristina Frascà presenterà il suo ultimo romanzo "La supplente".