Roger Waters (ex Pink Floyd) si sposa per la quinta volta

ROMA - Il co-fondatore dei Pink Floyd Roger Waters si è sposato per la quinta volta con una donna di 43 anni che cinque anni fa era stata la sua autista. Lo stesso Waters ha annunciato il matrimonio con Kamilah Chavis mettendo su Instagram le foto dei festeggiamenti nella sua tenuta degli Hamptons.

"Sono così felice, finalmente qualcuno che si prende cura di me", ha commentato il cantante, 78 anni, in una frecciata alle precedenti quattro consorti: la ceramista inglese Judy Trim, seguita dall'aristocratica Carolyne Christie, l'attrice Priscilla Phillips e la cineasta Laurie, da cui ha divorziato nel 2015.

I due si sono conosciuti al festival di Coachella: Khamila era l'autista che per due settimane ha accompagnato il musicista dall'albergo al luogo dei concerti. Da allora vivono assieme nella vasta townhouse che lui possiede sulla 61esima strada a Manhattan.

Waters ha lasciato i Pink Floyd nel 1985 e due anni dopo ha perso una causa sull'uso del nome della band. Ha continuato a cantare classici dagli album 'Dark Side of the Moon' e 'The Wall' e in due occasioni, nel 2005 e 2011, si è riunito all'altro cantante della band, David Gilmour, e al batterista Nick Mason. Gli altri due membri storici, Syd Barrett e Richard Wright, sono morti nel 2006 e nel 2008.