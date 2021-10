«Stauffer Talks», Caroline Shaw apre il ciclo di incontri

CREMONA - Lei è Caroline Shaw, la più giovane vincitrice del Premio Pulitzer per la Musica con la sua «Partita for 8 Voices».

Cantante, violinista, compositrice e produttrice di New York, ha studiato alla Rice, Yale e Princeton, è una Creative Associate alla Juilliard, docente alla NYU e — non da ultimo — allo Stauffer Center for Strings di Cremona.

Sabato la musicista americana, classe 1982, terrà a battesimo «Stauffer Talks», un ciclo di incontri in live streaming che, ogni mese, vedrà alternarsi alcuni tra i più importanti artisti internazionali del mondo degli strumenti ad arco per approfondire le tematiche più attuali legate ai grandi temi della creatività, della ricerca e dell’innovazione in ambito musicale.

«Sono molto felice di poter collaborare con i musicisti e il team del nuovo Stauffer Center — commenta Caroline — . È fantastico che gli allievi dell’Accademia abbiano l’opportunità di esplorare le interazioni che si determinano nelle collaborazioni tra compositori ed esecutori. Sono particolarmente felice di poter dare il mio contributo alla nascita di questi nuovi programmi di formazione».

Con la partecipazione di Paolo Petrocelli, direttore generale dello Stauffer Center for Strings, Caroline Shaw, in diretta dalla splendida sala Stradivari di palazzo Stauffer, Caroline Shaw esplorerà i legami tra composizione ed esecuzione, indagando le relazioni tra esecuzione e improvvisazione estemporanea nella musica d’insieme. Nell’ambito degli Stauffer Labs – i nuovi dipartimenti creativi per la ricerca musicologica, la composizione, la liuteria, la produzione musicale, il management artistico e l’innovazione – la giovane compositrice ha inoltre curato, per la prima volta in Italia, un esclusivo workshop dedicato alla composizione per strumenti ad arco. La masterclass - aperta a strumentisti ad arco e compositori di eccezionale talento musicale, di età compresa tra i 18 e i 35 anni - ha registrato il tutto esaurito.

Il primo appuntamento di «Stauffer Talks» sarà come detto sabato alle 12 in diretta streaming sul sito www.stauffer.org e sempre sul sito saranno pubblicati via via gli aggiornamenti su questi e i prossimi appuntamenti dello Stauffer Center for Strings, il primo centro musicale internazionale per l’alta formazione, la ricerca, la composizione, la produzione, il management e l’innovazione, interamente dedicato agli strumenti ad arco, inaugurato lo scorso 1° ottobre

I corsi sono ospitati nelle splendide sale del palazzo che porta il nome del suo mecenate, di recente oggetto di uno strepitoso intervento di restauro rispettoso da un lato delle particolarità stilistiche dell’edificio ottocentesco, innovativo dall’altro nell’obiettivo di conciliare esigenze funzionali e dimensione estetica.