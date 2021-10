Fumetto, anche gli autori cremonesi protagonisti a Lucca Comics

LUCCA - Anche il Centro fumetto Andrea Pazienza sarà tra i protagonisti di Lucca Comics, che torna in presenza dopo la forzata chiusura dello scorso anno. La più importante manifestazione italiana dedicata al fumetto e al gioco si tiene da oggi al primo novembre e la pattuglia cremonese è ai nastri di partenza.

GLI AUTORI CREMONESI. Il Cfapaz partecipa con uno stand e collabora con lo staff culturale della manifestazione nella gestione degli incontri con il pubblico. Il Cfapaz propone a Lucca anche la nuova collana Storie fuori dai giochi insieme alle collane precedenti e ai numerosi volumi che sono stati stampati in questi anni dal Centro. Ci sarà anche una nuova iniziativa editoriale, questa volta completamente digitale, si affianca alle classiche proposte fumettistiche delle collane del Centro Fumetto.

Anche questa volta sono gli autori ad essere al centro del progetto. EgoDuo (con la collaborazione di Giuseppe Ronchi) e Alessandro Fusari, già presenti nel catalogo del Pazienza con molti albi, hanno concepito delle strisce da leggere comodamente sul proprio smartphone. Da oggi sono online le seguenti opere: The Space Walker – A Walsh Journey, storia e disegni di EgoDuo - Mecha design e 3D concept di Giuseppe Ronchi; 9Vite di EgoDuo, Many Mannie Mania di Alessandro Fusari. Ci si può accedere dall’indirizzo https://www.cfapaz.org/webcomics.html. Sarà predisposto anche un apposito QR code che sarà distribuito proprio a Lucca Comics&Games.

SCHIZZO PRESENTE. Sarà presentato inoltre il terzo ciclo di uscite per la rinnovata collana Schizzo Presenta, giunta alla sua quarta vita. Si ampliano i contenuti della collana che, dopo aver spaziato con il primo ciclo tra i vari generi tradizionali, come la fantascienza, l’horror e lo scavo interiore, ha toccato con il secondo le corde dell’intimità e delle passioni più profonde. Storie fuori dai giochi vuole sorprendere, invitando a diffidare delle cose scontate, delle soluzioni facili. Non c’è niente di facile. Viviamo nella complessità e il tempo degli eroi è finito da tempo. Ecco dunque quattro storie, tutte speciali e realizzate da autori esordienti (o quasi...), con le loro storie brevi e veloci da leggere, ma che si reggono sul vissuti consapevoli e visioni mature dei rapporti in gioco: il figlio con il padre, la mamma con i figli, le persone con la società e le comunità con i propri dei.

Quattro tipologie di rapporti tipicamente verticali, alto-basso, basso-alto, tutt’altro che semplici, tutt’altro che scontati. Per questo il Centro fumetto ha ancora una volta cambiato il colore delle copertine: dopo il nero della Terra e il rosso del cuore, ecco il bianco di chi, pur non essendo puro, rimane sincero e senza macchia.

L’obiettivo rimane quello di far conoscere nuovi autori e consentire a chi già lo è già da tempo di poter sperimentare qualcosa di diverso, come è nella tradizione del Cfapaz.

Quattro sono i volumi prodotti: Quando smetterai di Correre di Stefano Tedeschi, Il Dio del Mare di Federica Gritti, Il paradiso perduto di Margherita Allegri e I corpi di Francesco Pelosi ed Emme.

Un altro importante impegno attende il Centro fumetto al rientro a Cremona: da lunedì prossimo e fino al 21 novembre il Cfapaz organizza l’allestimento di una mostra a tema satirico in collaborazione con il collezionista Fausto De Crecchio.

AUTORI IN MOSTRA. Saranno circa un centinaio le vignette esposte e realizzate dai più importanti autori italiani di satira, tutte provenienti dal fondo personale appartenuto al giornalista Giampaolo Pansa. Tra gli autori in mostra ci saranno Forattini, Giannelli, Pericoli, Vauro, Bucchi, Angese, Staino, Mannelli e altri ancora.

E a proposito di mostre, prosegue a Casalmaggiore la mostra antologica Strip! La grande avventura del fumetto americano, curata da Giovanni Nahmias e dal Centro Fumetto.