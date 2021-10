MdV, audizioni con i violini di Stradivari: sul palco Aurelia Macovei

CREMONA - Continuano le audizioni al Museo del Violino nella quali il suono dei violini di Antonio Stradivari incantano il pubblico dell'Auditorium Giovanni Arvedi. Oggi e domani, alle ore 12, sul palco la violinista Aurelia Macovei.

CHI E'. Aurelia Macovei, di adozione italiana e nata a Chisinau, la capitale di Moldova, ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni, ultimando gli studi presso l’Accademia di Musica “Gavriil Musicescu” sotto la guida dei maestri Naum Hosch (allievo di Zigansky), Natalia Ciaikovsky (allieva di Michlin) e Alexander Kaushansky (allievo di David Oistrakh).

Titolare dei primi violini dell’Orchestra della Radiotelevisione moldava a diciannove anni e successivamente dell’Orchestra Filarmonica di Chisinau ha suonato in molti centri europei e della Russia. Con le suddette orchestre si è esibita come solista suonando i concerti per violino e orchestra di Khachaturian, Paganini e Tchaikovsky.

Poi, giunta in Italia, ha conseguito il diploma di violino presso il conservatorio “D. Cimarosa”, seguito il corso di perfezionamento presso l’accademia “W. Stauffer” con il M° Salvatore Accardo ed il corso di perfezionamento presso il Teatro alla Scala con dei maestri eccezionali.

Ha svolto attività concertistica suonando da primo violino con l’orchestra Regionale della Campania, l’orchestra “Cantelli” di Milano e dell’Orchestra da Camera Italiana, effettuando numerosi concerti in Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Cina, Giappone, Russia e Florida.

Ha inoltre suonato come solista in numerosi concerti accompagnata dalle orchestre di Bacau (Romania), Yjevsk (Russia), Bourgas (Bulgaria), Minsk (Bielorussia), Carish di Milano, Sinfonica di Salerno, Orchestra Regionale della Campania ed anche in varie formazioni cameristiche. Nel 2016 ha effettuato una tournée in Cina in veste di solista nelle sale più prestigiose. Attualmente collabora stabilmente con l’Orchestra da Camera Italiana. È insegnante di violino all’Accademia di Musica di Lodi.