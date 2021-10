Sanremo Giovani, la cremonese Brenda Carolina Lawrence tra i 46 selezionati

PIEVE D'OLMI - Oltre settecento domande di partecipazione per Sanremo Giovani, solo 46 quelle ammesse. E tra queste c’è la cremonese Brenda Carolina Lawrence, originaria di Pieve d’Olmi, cantautrice e finalista del programma televisivo The Voice 2019, che dopo aver cambiato nome d’arte, ha deciso di proporre il brano musicale «Nemmeno le nuvole».

LA SELEZIONE FINALE. Dovevano essere trenta i giovani artisti selezionati, invece la commissione artistica, vista la grande qualità delle canzoni proposte ha deciso di portare a 45 i partecipanti della selezione finale a cui si aggiunge il vincitore di Castrocaro. Nel dettaglio si tratta di 16 donne, 26 uomini e 4 gruppi che provengono 24 dal Nord, 10 dal Centro, 8 dal Sud e 4 dall’estero.

I selezionati saranno protagonisti delle audizioni davanti alla commissione artistica che, a fine novembre, renderà noti gli otto che, insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo, parteciperanno alla serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre, dalla quale usciranno i due artisti in gara insieme ai 22 big al festival Sanremo 2022.

«Non me l’aspettavo proprio – commenta Carolina dopo aver appreso la notizia -. La prima selezione è stata davvero tosta, ma adesso arriva la parte più impegnativa perché tra i 45 ne verranno scelti solo otto».

E sul brano la giovane artista cremonese non si sbilancia. «Si tratta di un testo che ho scritto alcuni anni fa». Certamente un genere diverso rispetto a quello con cui si era presentata al programma televisivo The Voice. Da allora, ovvero dal 2019, tante cose sono cambiate. Carolina ha cambiato nome d’arte e attraversato un periodo difficile dal punto di vista artistico, complice anche il lockdown. In quel periodo ha ripreso in mano i libri, si è laureata con una tesi in Letterature comparate presso la facoltà di Lettere dell’UniMarconi, chiudendo così un cerchio e un percorso.

Nel frattempo anche dal punto di vista artistico, ha vissuto momenti di riflessione. «Dopo The Voice mi sono trovata in mezzo ad un turbinio di emozioni e, ad un certo punto, ho sentito il bisogno di fermarmi e ricominciare da capo. E’ come se fosse un’altra artista ad aver partecipato a quell’esperienza». Carolina ha quindi abbandonato il pop, trap e r&b e ha deciso di dedicarsi al pop punk anni 2000.

CHI E' BRENDA CAROLINA LAWRENCE. Carolina è nata a Cremona nel 1997 da madre italiana e padre americano (il famoso ex cestista David Lawrence) e sin da bambina si è appassionata di musica, studiando sassofono e canto.

Allieva di Anna Gotti all’accademia Vocal power di Brescia, ha frequentato il liceo classico Vida e ha partecipato ad alcune lezioni alla scuola di Cheryl Poter a Vicenza.

Da qui è nata la collaborazione con il coro Hallelujah gospel singers che le ha permesso di calcare palcoscenici come quello dell’Arena con Zucchero o della trasmissione televisiva Facciamo che io ero su Rai Tre con Tiziano Ferro.

E’ stata una delle protagoniste del concerto di Natale in Vaticano. Vanta collaborazioni con mostri sacri della musica, come Patti Smith e Lennox. Nel 2018 ha incontrato i produttori di Cosmophonix con i quali aveva deciso di intraprendere un proprio percorso discografico.

Ai brani in inglese ha affiancato canzoni in italiano, spaziando dal pop al soul, fino ad arrivare al trap, mantenendo sempre una vocalità e un carisma inconfondibili, accompagnati da una timbrica unica e rara.

Nel maggio 2019 è entrata a far parte del talent su Rai 2 ‘The voice of Italy’ conquistando Gué Pequeno ed entrando a far parte del suo team. Arrivata in finale con il singolo «Carte», ha pubblicato brani «Io sono Gotham» e «Stelle in the night». Ed ora un’altra importantissima esperienza per questa artista.