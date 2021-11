Abba, esce oggi in tutto il mondo il nuovo album Voyage

MILANO - Gli Abba, uno dei gruppi pop di maggior successo di tutti i tempi, pubblicano oggi, venerdì 5 novembre, il loro nuovo album in studio, Voyage. Si tratta del loro primo disco d’inediti in quasi 40 anni ed esce accompagnato da ulteriori biglietti disponibili per la vendita del loro concerto, ABBA Voyage. I dettagli del nuovo disco “Voyage” erano stati svelati ad inizio settembre assieme all’annuncio di ABBA Voyage, il rivoluzionario nuovo concerto degli ABBA che vedrà Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid cantare in versione ‘digitale’ con una band reale di 10 elementi in un’arena costruita appositamente, la ABBA Arena, presso il Queen Elizabeth Olympic Park di Londra a partire dal 27 maggio 2022. Subito dopo l’annuncio del loro nuovo album, gli ABBA hanno infranto il record per un disco di Universal venduto più velocemente tramite pre-order con oltre 80.000 copie in UK in soli tre giorni. Il tour ha venduto oltre 250.000 biglietti sempre nei primi 3 giorni e vedrà le versioni digitali degli ABBA cantare le loro più grandi hit e le loro canzoni più amate, oltre ai nuovi singoli “I Still Have Faith in You” e “Don’t Shut Me Down”. ABBA Voyage è diretto da Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I) ed è prodotto da Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I) e Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean - “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again). I biglietti per l’ABBA Voyage sono disponibili sul sito: abbavoyage.com.