Stefano Bollani, il concerto al Ponchielli oggi su Rai5

CREMONA - Stefano Bollani con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria avevano aperto lo scorso 7 maggio la Stagione del Teatro Ponchielli di Cremona, accompagnati dalla United Soloists Orchestra. Il concerto viene riproposto oggi, sabato 27 novembre alle 18.55, su Rai5. La direzione è affidata al giovane direttore d’orchestra e fagottista Arseniy Shkaptsov. In programma musiche di George Gershwin, Duke Ellington e Stefano Bollani.

LA SCALETTA DEL CONCERTO. La serata - che aveva il sapore di una festa, di un grande ritorno comunitario molto più che di un concerto - inizia però prima di Corea, ma sempre sotto i raggi del sole. Apre infatti le danze la Cuban Overture, una coloratissima e caraibica, poi lirica e maestosa, e poi di nuovo canterina parata musicale scritta 89 anni fa anni fa da George Gershwin, tra i pochi autori in grado di ricreare un intero mondo posizionando note sul pentagramma, proprio come uno scrittore fa in un romanzo. La saletta tutta americana pensata dalla United Soloists Orchestra insieme a Bollani continuava con Three black kings, sontuosa e ultima composizione di Duke Ellington, una lunga visione in note datata 1974, una traversata dal respiro millenario che, per ispirazione, dalle vicende bibliche di Baldassarre e Salomone, porta fino a Martin Luther King.

Poi Rhapsody in Blue di Gershwin. La fantasmagoria pianistica che arriva come un ciclone poco dopo è seguita in religioso silenzio dalla sala, in attesa del caldo e gioioso rientro dell’orchestra in partitura. Una festa che continua con Bollani sempre più in empatia col suo pubblico grazie a Concerto verde, composizione firmata dallo stesso pianista milanese che debuttò due anni fa in una serata argentina. L’elegante fraseggio pianistico iniziale del concerto fa da prologo a un crescendo in cui si alternano trascinanti parentesi intrise di tango e ariose aperture orchestrali a stemperare. Il Bollani più selvaggio e multiforme che conosciamo è però quello che si scatena istrionico, e sobbalzando sul seggiolino del piano, nel finale: una corsa a briglia sciolta lanciata in trio con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.