Italia 1, arriva "Back to school" con Nicola Savino e la cremonese Roberta Lanfranchi

MILANO - Arriva in prima serata su Italia 1 "Back to school", in onda da domani, che mette alla prova le nostre certezze su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa. Saranno 25 i concorrenti costretti dal conduttore Nicola Savino a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare. Tre le figure chiave del programma: i ripetenti, i maestrini e la commissione. I ripetenti sono 25 personaggi che, suddivisi per puntate, hanno accettato di mettersi in gioco.

Varie le categorie di appartenenza. Sportivi: Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci. Attori: Eleonora Giorgi. Cantanti: Clementino, Random. Opinionisti: Vladimir Luxuria. Influencer: Denis Dosio, Andrea Zelletta. Personaggi televisivi: Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamby, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Scintilla, Flavia Vento. I maestrini sono 12 bambini dai 7 agli 11 anni che cercheranno di guidare nello studio e nell’apprendimento i 25 ripetenti. La commissione è composta da cinque autentici maestri elementari che al termine di ogni puntata sottoporranno i ripetenti, 6 a serata, all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere "promossi" o "rimandati" alla puntata successiva. (ITALPRESS)