Virginia Raffaele (finalmente) sbarca al teatro Ponchielli

CREMONA - Slittato più volte a causa della pandemia da Covid (gli show erano inizialmente previsti il 7 e 8 marzo 2020, poi il 24 e 25 ottobre 2020 e l'1 e il 2 aprile 2021) sbarca finalmente sul palco del Teatro Ponchielli lo spettacolo Samusà con protagonista l'affascinante ed eclettica Virginia Raffaele, imitatrice, conduttrice, attrice, artista dai mille talenti.

IL LUNA PARK

Dopo il grande successo dello spettacolo Performance del 2015 e anni particolarmente intensi che l’hanno vista protagonista in tv di uno show e una serie televisiva tutti suoi, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo e il doppiaggio di Morticia nel cartone animato La Famiglia Addams, Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro, e lo fa con uno spettacolo completamente nuovo dal titolo Samusà. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle. “Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”.

LE 'SUE' DONNE E IL FESTIVAL

In oltre 10 anni di carriera televisiva Virginia ci ha fatto divertire con le imitazioni di alcune delle donne più note, dalla politica (Maria Elena Boschi) alla musica (Ornella Vanoni) a moda, cinema e tv (Donatella Versace, Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez). Dopo essere stata co-conduttrice di Carlo Conti nel 2016 e ospite di Claudio Baglioni, nel 2019 Virginia Raffaele ha affiancato il conduttore, insieme a Claudio Bisio, per tutte le serate del Festival di Sanremo.

BIGLIETTI

Platea € 40,00 + prevendita

Palchi Centrali € 35,00 + prevendita

(dal palco 8 al 13 Ordine – SX e DX di I, II e III ordine e palco reale)

Palchi Laterali € 30,00 + prevendita

(dal palco 1 al 7 Ordine – SX e DX di I, II, III ordine)

Galleria Numerata € 27,00 + prevendita

Loggione Numerato € 25,00 + prevendita

Galleria Non Numerata € 20,00 + prevendita

Loggione Non Numerato € 17,40 + prevendita

INFORMAZIONI

Teatro Ponchielli: Tel. 0372-0220010/11 - info@teatroponchielli.it

CAOS Organizzazione Spettacoli: ticketing@caosparma.org